28 марта
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Жизнь

Каким будет паводок в Алтайском крае и когда ожидать ледоход на Оби

О паводковой ситуации рассказал заместитель начальника отдела управления в кризисных ситуациях Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Анатолий Лагутин. Он же — директор Центра космического мониторинга АлтГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

Ледоход на Оби, 2010 год.
Ледоход на Оби, 2010 год.
Михаил Хаустов

Со слов Анатолия Лагутина, на формирование первой волны весеннего половодья в Алтайском крае оказывают влияние несколько факторов. Такие как погодная ситуация в осенний период, количество осадков, которые выпадают в холодный период года, а также температурный режим зимой, промерзание почвы и метеообстановка в период прохождения половодья.

Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что значительные отклонения от нормы основных факторов, влияющих на ход весеннего половодья на территории Алтайского края, в текущем году маловероятны. Ожидается, что ледоход на Оби начнется примерно 8 апреля, — подчеркнул Анатолий Лагутин.

⁣Отмечается, что весной специалисты наблюдают за структурой снежного покрова, а также запасами снега. Так, по данным на 24 марта текущего года, на территории Алтайского края снежный покров практически отсутствует в части центральных и южных районов. Однако большая часть региона все еще покрыта снегом.

При этом в прошлом году площадь, свободная от снега, была больше. Еще одна важная характеристика — распределение влагозапаса в снеге, которая говорит о том, сколько получится воды, если весь снег растает. Чтобы получить правильные результаты, измерять этот показатель можно только ночью и при условии отрицательных температур предшествующим днем. Обычно данный параметр измеряют в конце февраля, когда он достигает своих максимальных значений.

Ранее сообщалось, что на Алтае постепенно вскрываются реки.

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