В Барнауле пьяный мужчина на угнанной «Газели» устроил массовое ДТП

36-летний житель Алтайского края сел за руль чужого автомобиля и уехал в неизвестном направлении, сообщает ГУ МВД по региону.

По словам владельца авто, он оставил ключи в замке зажигания и отлучился буквально на несколько минут.

Полицейским вскоре удалось заметить транспортное средство на пересечении ул. Малахова и Юрина. На требование сотрудников об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться.

Угнанную «Газель» остановили на пр. Калинина. У мужчины за рулем, документов и водительских прав на машину не оказалось.

Также установлено, что помимо угона Газели, нетрезвый водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями (Nissan Serena, Toyota Cresta, Hyundai Solaris и КамАЗ).

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что под Новосибирском водитель легковушки устроил погоню и погиб.