В Барнауле пьяный мужчина на угнанной «Газели» устроил массовое ДТП

По словам владельца авто, он оставил ключи в замке зажигания и отлучился буквально на несколько минут.
Полицейским вскоре удалось заметить транспортное средство на пересечении ул. Малахова и Юрина. На требование сотрудников об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться.
Угнанную «Газель» остановили на пр. Калинина. У мужчины за рулем, документов и водительских прав на машину не оказалось.
Также установлено, что помимо угона Газели, нетрезвый водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями (Nissan Serena, Toyota Cresta, Hyundai Solaris и КамАЗ).
Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что под Новосибирском водитель легковушки устроил погоню и погиб.