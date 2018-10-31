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Барнаульца обманули на крупную сумму при покупке колонок

Житель Барнаула хотел купить колонки через интернет, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 43 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина говорит по телефону.
Мужчина говорит по телефону.
СС0

По предварительной информации, потерпевший нашел в интернете объявление о продаже гитарного кабинета. Он связался с продавцом и договорился о покупке колонок, а также перечислении денег за товар и его доставку.

Продавец ответил, что отправил колонки через транспортную компанию и выслал накладную с номером, по которому можно отслеживать движение товара. После этого барнаулец перевел деньги. Однако когда житель города обратился в транспортную компанию, ему сказали, что товар отозвали обратно.

Полицейские выяснили, что номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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