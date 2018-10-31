Барнаульца обманули на крупную сумму при покупке колонок

По предварительной информации, потерпевший нашел в интернете объявление о продаже гитарного кабинета. Он связался с продавцом и договорился о покупке колонок, а также перечислении денег за товар и его доставку.
Продавец ответил, что отправил колонки через транспортную компанию и выслал накладную с номером, по которому можно отслеживать движение товара. После этого барнаулец перевел деньги. Однако когда житель города обратился в транспортную компанию, ему сказали, что товар отозвали обратно.
Полицейские выяснили, что номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.