В Барнауле пьяный водитель устроил жесткое ДТП с участием 4 автомобилей

Во второй половине дня 14 января в Барнауле произошло серьезное ДТП на пересечении Кулагина и Калинина: столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили очевидцы в Barnaul22.