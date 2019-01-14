В Барнауле пьяный водитель устроил жесткое ДТП с участием 4 автомобилей

В ДТП попали автомобили Toyota Nadia, Toyota RAV4, Toyota Caldina, Lada Largus. Предполагаемый виновник аварии управлял Toyota Nadia — автомобиль очень сильно пострадал в ДТП.
«Рав сильнее пострадал. Тяги повырывало. Водителя и пассажира увезли на скорой. Женщина в более тяжелом состоянии. Виновник на надьке в слюни пьяный. Участников 4. Включая меня», — сообщил барнаулец Андрей Кутовой.
По данным паблика «Инцидент Барнаул» в результате ДТП пострадало три человека: виновнику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, водителя и пассажира Toyota RAV4 увезли на скорой.
После ДТП в этом районе образовались серьезные пробки.