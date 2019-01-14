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Происшествия
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В Барнауле пьяный водитель устроил жесткое ДТП с участием 4 автомобилей

Во второй половине дня 14 января в Барнауле произошло серьезное ДТП на пересечении Кулагина и Калинина: столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили очевидцы в Barnaul22.

ДТП на Кулагина и Калинина 14.01.2019.
ДТП на Кулагина и Калинина 14.01.2019.
Андрей Кутовой

В ДТП попали автомобили Toyota Nadia, Toyota RAV4, Toyota Caldina, Lada Largus. Предполагаемый виновник аварии управлял Toyota Nadia — автомобиль очень сильно пострадал в ДТП.

«Рав сильнее пострадал. Тяги повырывало. Водителя и пассажира увезли на скорой. Женщина в более тяжелом состоянии. Виновник на надьке в слюни пьяный. Участников 4. Включая меня», — сообщил барнаулец Андрей Кутовой.

По данным паблика «Инцидент Барнаул» в результате ДТП пострадало три человека: виновнику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, водителя и пассажира Toyota RAV4 увезли на скорой.

После ДТП в этом районе образовались серьезные пробки.

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