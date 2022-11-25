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Происшествия

В Барнауле рассмотрели дело учительницы, чья машина с детьми угодила под поезд. Что говорят родители погибших

Алтайский краевой суд рассмотрел дело учительницы Анны Диринг, чья машина с учениками угодила под поезд.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Как сообщает «Толк», суд отказался сменить для Диринг камеру общего режима на колонию-поселение. Решено оставить вердикт первой инстанции.

«Пусть достойно несет свое наказание за три детские жизни. Но она этого не хочет и пытается всеми силами избежать. Через четыре дня будет ровно год, как нет наших детей. Все это время мы живем в настоящем аду», — сказала Оксана Дмитриева, мать погибшей девочки.

Ранее алтайскую учительницу приговорили к 5,5 годам за гибель детей под поездом.

Напомним, трагедия произошла 29 ноября 2021 года. Учительница начальных классов Анна Диринг развозила четырех школьников после уроков по домам. Автомобиль попал под поезд. Трое детей скончались на месте.

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