В Барнауле рассмотрели дело учительницы, чья машина с детьми угодила под поезд. Что говорят родители погибших

Как сообщает «Толк», суд отказался сменить для Диринг камеру общего режима на колонию-поселение. Решено оставить вердикт первой инстанции.

«Пусть достойно несет свое наказание за три детские жизни. Но она этого не хочет и пытается всеми силами избежать. Через четыре дня будет ровно год, как нет наших детей. Все это время мы живем в настоящем аду», — сказала Оксана Дмитриева, мать погибшей девочки.