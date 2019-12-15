В Барнауле разыскивают беспредельщиков, которые прыгали по машине, а потом пошли на футбол

В сообществе «Инцидент Барнаул» появилась просьба опознать группу подростков. 7 декабря они умышленно повредили автомобиль Mitsubishi Lancer и пошли дальше.

Происшествие случилось в 18.00 по адресу проезд Северный Власихинский, 67. На видео видно, что группа подростков подошла к припаркованным автомобилям. Один из ребят забрался на кузов и начал прыгать, потом слез и вся толпа проследовала дальше.

После этого, судя по всему, ребята направились в спорткомплекс «Темп», где вечером по субботам проходят игры футбольной лиги.

Здесь они тоже засветились в камеры видео-наблюдения.

«Инцидент Барнаул» просит откликнуться всех, кто опознал данных граждан или знает их местонахождение.