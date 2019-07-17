В Барнауле разыскивают дерзких налетчиков-сладкоежек, ограбивших холодильник с мороженым

17 июля в Ленинском районе Барнаула неизвестные ограбили холодильник с мороженым и напитками. Свидетелей происшествия просят обратится в полицию.

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» кража произошла на утром в районе 5.00 по адресу Малахова, 46. В этот момент рядом с автобусной остановкой двое неизвестных вскрыли холодильники с напитками и мороженным и похитили продукты.

Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения. По ним видно, что налетчиков было двое. В это время на остановке находились люди, а так же были прохожие, которые сделали данным негодяям замечания. Но это не помогло.

Теперь всех, кто стал свидетелем происшествия, просят обратится в полицию.