В Барнауле разыскивают двух парней, обокравших салон сотовой связи и ломбард

В Барнауле в ночь на 29 сентября неизвестные обокрали ломбард и салон сотовой связи, пишет «Инцидент Барнаул».

В 2:19 на ул. Попова, 113 двое мужчин проникли в салон сотовый связи, откуда похитили телефоны различного наименования. После скрылись в сторону ул. Балтийской.

Преступники были одеты в куртки серого цвета на голове капюшоны, темные штаны. При них была сумка.

Через 14 минут, в 2:32, в районе предыдущей кражи на ул. Взлетной 2-а неизвестные проникли в ломбард откуда похитили 260 тыс. рублей и золотые изделия общим весом 1600 граммов.

В совершении данного преступления подозреваются и разыскиваются два человека. Первый худощавого телосложения, был одет в черную кепку, темно-зеленную куртку, серые джинсы в обтяжку, черные кроссовки.

Второй среднего телосложения, был одет в серую спортивную кофту с капюшоном на голове, черные спортивные трико, черные кроссовки с белой подошвой. При себе была черная сумка с белой надписью.

Предположительно ломбард и салон сотовой связи могли обокрасть одни и те же люди.