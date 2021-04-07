В Барнауле разыскивают двух пропавших мужчин

В Барнауле волонтеры и следователи просят помощи в розыске двух пропавших.

27 марта 50-летний Сергей Казагачев ушел из дома на ул. Малахова и до настоящего времени его местонахождение не известно. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Приметы

на вид 45−50 лет,

рост 175−180 см,

худощавого телосложения,

лысый.

Был одет

куртка черная ниже пояса,

шапка вязаная спортивная синего цвета,

черные спортивные брюки с надписью «НАЙК»,

черная футболка с надписью «Найк»,

кроссовки горчичного цвета.

Пропал Сергей Казагачев. vk.com/la_altay

С 1 января неизвестно местонахождение 47-летнего Алексея Бакирова.

Приметы

рост 154 см,

худощавого телосложения,

волосы темно-русые с сединой,

глаза карие

Во что был одет — неизвестно.

Пропал Алексей Бакиров. vk.com/la_altay

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших — сообщите по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или в Следственные органы: 8 (385 2) 29−80−02, 29−80−94, 89130991018, (8385 2) 391−498, 42−02−02, 42−33−88, или 02.