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Происшествия

В Барнауле разыскивают двух пропавших мужчин

В Барнауле волонтеры и следователи просят помощи в розыске двух пропавших.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

27 марта 50-летний Сергей Казагачев ушел из дома на ул. Малахова и до настоящего времени его местонахождение не известно. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Приметы

  • на вид 45−50 лет,
  • рост 175−180 см,
  • худощавого телосложения,
  • лысый.

Был одет

  • куртка черная ниже пояса,
  • шапка вязаная спортивная синего цвета,
  • черные спортивные брюки с надписью «НАЙК»,
  • черная футболка с надписью «Найк»,
  • кроссовки горчичного цвета.
Пропал Сергей Казагачев.
Пропал Сергей Казагачев.
vk.com/la_altay

С 1 января неизвестно местонахождение 47-летнего Алексея Бакирова.

Приметы

  • рост 154 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы темно-русые с сединой,
  • глаза карие

Во что был одет — неизвестно.

Пропал Алексей Бакиров.
Пропал Алексей Бакиров.
vk.com/la_altay

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших — сообщите по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или в Следственные органы: 8 (385 2) 29−80−02, 29−80−94, 89130991018, (8385 2) 391−498, 42−02−02, 42−33−88, или 02.

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