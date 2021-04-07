В Барнауле разыскивают двух пропавших мужчин

27 марта 50-летний Сергей Казагачев ушел из дома на ул. Малахова и до настоящего времени его местонахождение не известно. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Приметы
- на вид 45−50 лет,
- рост 175−180 см,
- худощавого телосложения,
- лысый.
Был одет
- куртка черная ниже пояса,
- шапка вязаная спортивная синего цвета,
- черные спортивные брюки с надписью «НАЙК»,
- черная футболка с надписью «Найк»,
- кроссовки горчичного цвета.
Пропал Сергей Казагачев.
vk.com/la_altay
С 1 января неизвестно местонахождение 47-летнего Алексея Бакирова.
Приметы
- рост 154 см,
- худощавого телосложения,
- волосы темно-русые с сединой,
- глаза карие
Во что был одет — неизвестно.
Пропал Алексей Бакиров.
vk.com/la_altay
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших — сообщите по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или в Следственные органы: 8 (385 2) 29−80−02, 29−80−94, 89130991018, (8385 2) 391−498, 42−02−02, 42−33−88, или 02.