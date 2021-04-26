В Барнауле разыскивают 72-летнюю бабушку в синей шляпе

Полицейские и волонтеры ищут женщину, которая ушла из дома в Барнауле и пропала.

Казакова Нина Петровна ушла в неизвестном направлении 26 апреля 2021 года. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Женщина может быть дезориентирована.

Приметы

Рост: 156 см,

Телосложение: xудощавое,

Цвет глаз: серые,

Волосы: каштановые , короткая стрижка.

Была одета

чёрное пальто,

брюки кирпичного цвета,

черные ботинки,

тёмно-синяя шляпа.

Пропала Казакова ( Зиновьева) Нина Петровна. lizaalert.org/

Всех, располагающих информацией о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 39−40−54, 89993311232.