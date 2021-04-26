26 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле разыскивают 72-летнюю бабушку в синей шляпе

Полицейские и волонтеры ищут женщину, которая ушла из дома в Барнауле и пропала.

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

Казакова Нина Петровна ушла в неизвестном направлении 26 апреля 2021 года. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Женщина может быть дезориентирована.

Приметы

  • Рост: 156 см,
  • Телосложение: xудощавое,
  • Цвет глаз: серые,
  • Волосы: каштановые, короткая стрижка.

Была одета

  • чёрное пальто,
  • брюки кирпичного цвета,
  • черные ботинки,
  • тёмно-синяя шляпа.
  • Пропала Казакова (Зиновьева) Нина Петровна.
    Пропала Казакова (Зиновьева) Нина Петровна.
    lizaalert.org/

Всех, располагающих информацией о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 39−40−54, 89993311232.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость