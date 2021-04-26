В Барнауле разыскивают 72-летнюю бабушку в синей шляпе

Казакова Нина Петровна ушла в неизвестном направлении 26 апреля 2021 года. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Женщина может быть дезориентирована.
Приметы
- Рост: 156 см,
- Телосложение: xудощавое,
- Цвет глаз: серые,
- Волосы: каштановые, короткая стрижка.
Была одета
- чёрное пальто,
- брюки кирпичного цвета,
- черные ботинки,
- тёмно-синяя шляпа.
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Пропала Казакова (Зиновьева) Нина Петровна.
Всех, располагающих информацией о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 39−40−54, 89993311232.