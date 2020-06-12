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12 июня 24°C
Происшествия

В Барнауле разыскивают «скрюченного» похитителя велосипеда

Житель алтайской столицы в интернет-сообществе «Барнаул 22» попросил помощи в поисках человека, который забрал чужой велосипед.

В Барнауле ищут похитителя велосипеда.
В Барнауле ищут похитителя велосипеда.
vk.com/barneos22.

«Помогите установить человека, похитил велосипед с улицы Приречной, 5. Инцидент произошел 10 июня около 15:15», — рассказали в паблике.


Судя по видео с камеры наблюдения, молодой человек при помощи инструмента перекусил «цепь», удерживающую велосипед. В комментариях к записи отметили «странный вид» человека.

«Горбун какой-то на фото», «Собака сутулая», «Двугорбый», «У него похоже еще рюкзак в цвет кофты, поэтому объем спине добавился», «Мне кажется, его легко узнать в толпе по его голове на уровне пупа», — пишут подписчики.

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