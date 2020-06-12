В Барнауле разыскивают «скрюченного» похитителя велосипеда

Житель алтайской столицы в интернет-сообществе « Барнаул 22 » попросил помощи в поисках человека, который забрал чужой велосипед.

«Помогите установить человека, похитил велосипед с улицы Приречной, 5. Инцидент произошел 10 июня около 15:15», — рассказали в паблике.



Судя по видео с камеры наблюдения, молодой человек при помощи инструмента перекусил «цепь», удерживающую велосипед. В комментариях к записи отметили «странный вид» человека.