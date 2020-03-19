В Барнауле разыскивают свидетелей гибели дорожника под колесами самосвала

Следственным органам необходимо установить возможных очевидцев непосредственно падения потерпевшего под колеса грузового автомобиля, заявили в ведомстве.
Уголовное дело находится в производстве.
Авария произошла в 6:05 на проезжей части шоссе Ленточный бор вблизи здания № 142 по ул. Кутузова. Мастер строительных и монтажных работ был занят ремонтом дороги, когда его сбил МАЗ.
В результате происшествия мужчина получил многочисленные травмы, в том числе множественные переломы с повреждением внутренних органов, от которых скончался на месте.
Лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления, просим обращаться в следственный отдел по Центральному району Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю по адресу: ул. Интернациональная, д. 134, либо по номеру телефона 8 (385 2) 63−62−10 (приемная), а также лично к следователю Овсянниковой Екатерине Алексеевне по телефону 8 (385 2) 63−04−76.