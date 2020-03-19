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Происшествия

В Барнауле разыскивают свидетелей гибели дорожника под колесами самосвала

Следователи ищут очевидцев ДТП, которое случилось 14 октября 2019 года. Автомобиль МАЗ на шоссе Ленточный бор сбил 25-летнего мужчину, работника Барнаульского ДСУ№ 4.

Смертельное ДТП в Барнауле.
Смертельное ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.

Следственным органам необходимо установить возможных очевидцев непосредственно падения потерпевшего под колеса грузового автомобиля, заявили в ведомстве.

Уголовное дело находится в производстве.

Авария произошла в 6:05 на проезжей части шоссе Ленточный бор вблизи здания № 142 по ул. Кутузова. Мастер строительных и монтажных работ был занят ремонтом дороги, когда его сбил МАЗ.

В результате происшествия мужчина получил многочисленные травмы, в том числе множественные переломы с повреждением внутренних органов, от которых скончался на месте.

Лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления, просим обращаться в следственный отдел по Центральному району Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю по адресу: ул. Интернациональная, д. 134, либо по номеру телефона 8 (385 2) 63−62−10 (приемная), а также лично к следователю Овсянниковой Екатерине Алексеевне по телефону 8 (385 2) 63−04−76.

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