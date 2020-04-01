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1 апреля -4°C

В Барнауле разыскивают «вежливого» водителя, сбившего старушку и проводившего ее до дома

ГИБДД разыскивает очевидцев аварии, в которой пострадала женщина преклонного возраста.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

ДТП произошло 30 марта в 17.20 на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Бабуркина — Заринская. Под колесами оказалась женщина 1945 года рождения.

Водитель был вежлив, помог бабушке подняться, проводил ее до квартиры, а после благополучно скрылся с места ДТП. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.



За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивается автомобиль светлого цвета, тип кузова «седан», за управлением которого находился мужчина, 30−40 лет, одет в короткую кожаную куртку, камуфляжные брюки светлого цвета, кроссовки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393−605, 393- 554, 391−090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
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