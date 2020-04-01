В Барнауле разыскивают «вежливого» водителя, сбившего старушку и проводившего ее до дома

ДТП произошло 30 марта в 17.20 на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Бабуркина — Заринская. Под колесами оказалась женщина 1945 года рождения.
Водитель был вежлив, помог бабушке подняться, проводил ее до квартиры, а после благополучно скрылся с места ДТП. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивается автомобиль светлого цвета, тип кузова «седан», за управлением которого находился мужчина, 30−40 лет, одет в короткую кожаную куртку, камуфляжные брюки светлого цвета, кроссовки.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393−605, 393- 554, 391−090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.