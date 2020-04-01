В Барнауле разыскивают «вежливого» водителя, сбившего старушку и проводившего ее до дома

ГИБДД разыскивает очевидцев аварии, в которой пострадала женщина преклонного возраста.

ДТП произошло 30 марта в 17.20 на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Бабуркина — Заринская. Под колесами оказалась женщина 1945 года рождения.

Водитель был вежлив, помог бабушке подняться, проводил ее до квартиры, а после благополучно скрылся с места ДТП. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

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За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивается автомобиль светлого цветатип кузова «седан», за управлением которого находился мужчина30−40 летодет в короткую кожаную курткукамуфляжные брюки светлого цветакроссовки.Гражданрасполагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393−605393- 554391−090 либо обратится по адресу: г. Барнаулул. 10-я Западнаякабинет № 106.