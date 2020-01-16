В Барнауле разыскивают водителя, который сдавал назад, сбил женщину и скрылся

Барнаульская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в котором пострадала женщина 1954 года рождения.

Наезд на пешехода произошел 14 января около 16:00 во дворе дома № 152 по улице Советской Армии, когда машина двигалась задним ходом.

«В салоне автомобиля находилась женщина-пассажир, которая была одета в черный пуховик и белую шапку, которые после происшествия направились в сторону улицы Антона Петрова», — рассказали в ведомстве.

Разыскивается автомобиль Renault Duster в кузове коричневого цвета, с левосторонним расположением руля и бамперами черного цвета. Сзади имеется фаркоп.

За рулем находился мужчина плотного телосложения, возраст которого приблизительно 50 лет или более.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить по тел.: 393−554, 393−605, 391−090, 393−555.