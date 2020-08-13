В Барнауле разыскивают «водителя-невидимку», сбившего пожилую женщину

Авария произошла 31 июля в 19.00 на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив дома № 119 по улице Аванесова. Автомобиль, приметы которого никто особо не запомнил, сбил 60-летнюю женщину.
Водитель, имя которого также осталось тайной, скрылся с места ДТП. Но у правоохранителей все равно есть некие зацепки.
В совершении данного правонарушения подозревается и разыскивается автомобиль серого цвета, «внедорожник», в регистрационном номере присутствуют латинские буквы.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393−605 (группа розыска), 391−090, 393−555 (дежурная часть).