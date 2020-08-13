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13 августа
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Происшествия

В Барнауле разыскивают «водителя-невидимку», сбившего пожилую женщину

Госавтоинспекция города Барнаула разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в конце июля. Известно о ДТП совсем не много.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Авария произошла 31 июля в 19.00 на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив дома № 119 по улице Аванесова. Автомобиль, приметы которого никто особо не запомнил, сбил 60-летнюю женщину.

Водитель, имя которого также осталось тайной, скрылся с места ДТП. Но у правоохранителей все равно есть некие зацепки.

В совершении данного правонарушения подозревается и разыскивается автомобиль серого цвета, «внедорожник», в регистрационном номере присутствуют латинские буквы.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393−605 (группа розыска), 391−090, 393−555 (дежурная часть).

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