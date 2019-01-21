В Барнауле разыскивают женщину с потерей памяти и неадекватным поведением

Приметы пропавшей
- на вид около 60−65 лет,
- рост около 160 см,
- среднего телосложения,
- волосы короткие каштановые,
- глаза светло-серые.
Была одета
- оранжевая кофта с длинным рукавом,
- черные джинсы,
- белые мокасины.
При себе имела женскую белую сумочку.
Пропала Любовь Сидельникова.
vk.com/la_altay
Женщина страдает потерей памяти, документов и денежных средств при себе не имеет. Может вести себя неадекватно (рассчитываться за проезд либо за товары носовым платком, либо другими вещами).
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения женщины либо видевших ее, просьба сообщить по телефону