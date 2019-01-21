Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -19°C

В Барнауле разыскивают женщину с потерей памяти и неадекватным поведением

66-летнюю Любовь Анатольевну Сидельникову (Лобакову) до сих пор не нашли. Она пропала еще 31 июля 2019 года — вышла из дома и не вернулась. СК возбудил уголовное дело.

Полиция.
Полиция.
22.мвд.рф

Приметы пропавшей

  • на вид около 60−65 лет,
  • рост около 160 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы короткие каштановые,
  • глаза светло-серые.

Была одета

  • оранжевая кофта с длинным рукавом,
  • черные джинсы,
  • белые мокасины.

При себе имела женскую белую сумочку.

Пропала Любовь Сидельникова.
Пропала Любовь Сидельникова.
vk.com/la_altay

Женщина страдает потерей памяти, документов и денежных средств при себе не имеет. Может вести себя неадекватно (рассчитываться за проезд либо за товары носовым платком, либо другими вещами).

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения женщины либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29−80−94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость