В Барнауле разыскивают женщину с потерей памяти и неадекватным поведением

66-летнюю Любовь Анатольевну Сидельникову (Лобакову) до сих пор не нашли. Она пропала еще 31 июля 2019 года — вышла из дома и не вернулась. СК возбудил уголовное дело.

Приметы пропавшей

на вид около 60−65 лет,

рост около 160 см,

среднего телосложения,

волосы короткие каштановые,

глаза светло-серые.

Была одета

оранжевая кофта с длинным рукавом,

черные джинсы,

белые мокасины.

При себе имела женскую белую сумочку.

Пропала Любовь Сидельникова. vk.com/la_altay

Женщина страдает потерей памяти, документов и денежных средств при себе не имеет. Может вести себя неадекватно (рассчитываться за проезд либо за товары носовым платком, либо другими вещами).