В Барнауле 9-летний ребенок с велосипедом попал под машину

20 апреля в Барнаул автомобиль сбил ребенка-велосипедиста, который переходил дорогу. Мальчик катил велосипед рядом.

Авария случилась на ул. Горького, в районе дома № 6а. По данным городской ГИБДД, 9-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, вел рядом с собой велосипед.

Ребенка доставили в больницу для обследования.

Ранее сообщалось, что 18 апреля на Гоньбинском тракте в районе поселка Казенная Заимка водитель 1986 года рождения за рулем Nissan Qashqai сбил мальчика 2009 года рождения. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В тот же день на улице Горно-Алтайской, в районе дома № 21, водитель 1965 года рождения на Toyota LiteAce во дворе сбил мальчика 2010 года рождения, который катался на самокат без присмотра.

Детей с полученными травмами госпитализировали в городскую больницу № 1.

В связи с этим барнаульская Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми, провести с ними беседы о правилах поведения на улицы.