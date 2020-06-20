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Происшествия

В Барнауле Renault Logan наехал на мотоциклиста

В центре Барнаула днем 20 июня произошло ДТП между иномаркой и мотоциклом, сообщили свидетели аварии в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП с мотоциклом в Барнауле.
ДТП с мотоциклом в Барнауле.
Скриншот видео Barnaul22

ДТП произошло на ул. Партизанской между пр. Ленинским и Социалистическим.

Со слов очевидцев, Renault Logan сбил мотоциклиста, он жив.

На месте работали сотрудники ДПС. Пострадавшего увезли в Горбольницу № 1.

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