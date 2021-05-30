30 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после происшествия с лопнувшим батутом

Следком Алтайского края начал доследственную проверку инцидента с лопнувшим надувным батутом, из-за которого пострадали двое детей. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ЦУР.

В БАрнауле взмыл вверх надувной батут. Двое детей пострадали.
В БАрнауле взмыл вверх надувной батут. Двое детей пострадали.
"Инцидент. Барнаул".

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю на ул. Попова, 70-д (возле ТЦ «Район») на открытой площадке не выдержал давления воздуха и лопнул надувной батут. Двое детей пострадали. Их отвезли в больницу.

По информации, предоставленной ЦУРом Уполномоченная по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева взяла ситуацию на контроль. Компетентные органы выясняют причины произошедшего.

Напомним, сегодня, 30 мая, в результате происшествия у ТЦ «Район» пострадали два ребенка 4-летних ребенка, упав с поднявшегося надувного батута. Две девочки упали на трамвайные пути.

Детскими реанимационные бригады доставили их в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек, как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость