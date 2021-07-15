В Барнауле рецидивист убил полицейского и сжег тело вместе с машиной

Полицейский 14 июля выехал в поселок Гоньба и пропал, причем исчез из сети и его мобильный телефон.

Утром 15 июля на выезде из поселка полицейские прочесывали местность и лесополосу — приехали более 10 служебных автомобилей ППС и МЧС.

«Найден сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри», — сообщили в паблике.

По предварительным данным, участковый поехал проверять ранее судимого мужчину. В ходе конфликта рецидивист убил полицейского, а затем сжег тело в автомобиле.

Подозреваемый задержан. У полицейского остались жена и трое детей. Официальные комментарии от МВД и СК пока отсутствуют.