В Барнауле руководителя сельхозпредприятия поймали на неуплате 19 млн рублей налогов

Как рассказал заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Андрей Курганов, в 2015—2016 годах осужденный руководил организацией, занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Покупаемая у сельхозпроизводителей продукция оформлялась на основании подложных документов как купленная у организаций-«однодневок». Из-за этого искусственно завышалась стоимость покупки, и предприятие с помощью законных инструментов получало налоговые вычеты.
«В результате государству причинен ущерб в виде неуплаты обществом налога на добавленную стоимость в сумме свыше 19 миллионов рублей», — рассказал зампрокурора.
Руководителя компании признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Также гражданину предстоит выплатить компенсацию.