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В Барнауле руководителя сельхозпредприятия поймали на неуплате 19 млн рублей налогов

В Барнауле осудили руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. С помощью схем с фирмами-«однодневками» ему удалось скрыть от уплаты 19 млн рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Как рассказал заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Андрей Курганов, в 2015—2016 годах осужденный руководил организацией, занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Покупаемая у сельхозпроизводителей продукция оформлялась на основании подложных документов как купленная у организаций-«однодневок». Из-за этого искусственно завышалась стоимость покупки, и предприятие с помощью законных инструментов получало налоговые вычеты.

«В результате государству причинен ущерб в виде неуплаты обществом налога на добавленную стоимость в сумме свыше 19 миллионов рублей», — рассказал зампрокурора.

Руководителя компании признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Также гражданину предстоит выплатить компенсацию.

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