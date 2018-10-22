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В Барнауле рядом с общежитием нашли труп мужчины

В Барнауле вечером 21 октября в лесополосе недалеко от одного из общежитий обнаружили труп мужчины, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По их словам, мертвого мужчину заметили в лесополосе на улице 9-й Заводской проезд около 17 часов. В СУ СКР по Алтайскому краю сообщают, что следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Вскоре подозреваемого задержали в одном из районов края.

По версии следствия, вечером 19 октября 36-летний потерпевший и его сосед по общежитию поссорились. Подозреваемый избил мужчину и ранил ножом в шею. После этого злоумышленник вынес тело в лесополосу и забросал бытовым мусором.

Следователи продолжают сбор доказательств. Готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, в начале октября в районе «барнаульского Арбата» также нашли труп мужчины.

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