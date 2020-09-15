В Барнауле с 9 этажа упал мужчина

Мужчина упал с 9 этажа. От полученных травм он скончался.
Следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Проводится проверка.
Приоритетной версией называют несчастный случай.
15 сентября в Барнауле из окна 12-этажки на Павловском тракте выпал 27-летний мужчина, сообщили в группе «Инцидент Барнаул» очевидцы случившегося.
Мужчина упал с 9 этажа. От полученных травм он скончался.
Следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Проводится проверка.
Приоритетной версией называют несчастный случай.
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