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Происшествия

В Барнауле с «Громом» задержали крупного сибирского наркодилера

В Барнауле полицейские при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали с поличным крупного наркодилера из Томска. Его подозревают в сбыте наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Синтетические наркотики
Синтетические наркотики
ГУ МВД России по Алтайскому краю

По предварительной информации, торговать наркотиками в Барнауле 21-летний мужчина вел с начала 2019. Он был оптово-розничным закладчиком в Сибирском округе. Подозреваемый находил поставщиков в интернет-магазине и общался с ними через приложение в телефоне.

Мужчина постоянно проживал в городе Томск, в город Барнаул приезжал периодически для формирования тайников закладок, арендовал квартиры посуточно.

Накануне подозреваемый арендовал автомобиль в Томске, по трассе возле Новосибирска подобрал оптовую партию наркотиков и приехал в Барнаул. Его задержали, когда он успел сделать более 50 закладок.

В ходе задержания у мужчины обнаружили и изъяли свертки с «синтетикой» массой 726 граммов, 266 пакетиков с наркотическим веществом, сотовый телефон с перепиской, ноутбук, весы, фасовочный материал, автомобиль.

Синтетические наркотики
Синтетические наркотики
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Раньше парень к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждены уголовные дела.

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