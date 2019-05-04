В Барнауле с «Громом» задержали крупного сибирского наркодилера

По предварительной информации, торговать наркотиками в Барнауле 21-летний мужчина вел с начала 2019. Он был оптово-розничным закладчиком в Сибирском округе. Подозреваемый находил поставщиков в интернет-магазине и общался с ними через приложение в телефоне.
Мужчина постоянно проживал в городе Томск, в город Барнаул приезжал периодически для формирования тайников закладок, арендовал квартиры посуточно.
Накануне подозреваемый арендовал автомобиль в Томске, по трассе возле Новосибирска подобрал оптовую партию наркотиков и приехал в Барнаул. Его задержали, когда он успел сделать более 50 закладок.
В ходе задержания у мужчины обнаружили и изъяли свертки с «синтетикой» массой 726 граммов, 266 пакетиков с наркотическим веществом, сотовый телефон с перепиской, ноутбук, весы, фасовочный материал, автомобиль.
Раньше парень к уголовной ответственности не привлекался.
Возбуждены уголовные дела.