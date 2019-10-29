В Барнауле с «хорошей» трехэтажки посыпались кирпичи

Вечером 28 октября в Барнауле от дома № 5 на ул. Крайней вывалилась часть кирпичной кладки. Подобное обрушение там происходит не впервые, пишут местные жители в группе Barnaul22.

С дома на ул. Крайней осыпалась кладка.

Пострадавших из-за обрушения нет. На месте уже побывали представители администрации Центрального района, МЧС и директор управляющей компании.

«На последнем (третьем) этаже дома неоднократно случались обрушения потолка. Причиной послужили прогнившие деревянные балки. В результате комната стала непригодной для жилья из-за опасности нахождения внутри, а также резкого запаха гнилого дерева», — описывают состояние постройки барнаульцы.

После осмотра эксперты сделали вывод, что дом находится в хорошем состоянии, говорят очевидцы.

«Вот так и живем», — заключили горожане.