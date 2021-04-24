В Барнауле с утра пораньше водитель такси Uber снес забор жилого дома

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 6:20 часов. Серая легковушка снесла забор жилого дома. По словам очевидцев, водитель был пьян.
В паблике уже начали бурно обсуждать случившееся. Подписчики выдвигают разные предположения о причинах произошедшего.
«Расслабился и потерял работу», — пишет Виталий, один из комментаторов.
«Начал расширять дорогу. Осталось только пару плит краном уронить и расширить дорогу», — отмечает другой.
«Может ему стало плохо — инсульт или инфаркт, не обязательно пьян», — предположил еще один подписчик.
О подробностях ДТП ничего не известно. Пока можно говорить только об одном пострадавшем — хозяине частного дома, чей забор был разрушен.
На месте работают сотрудники ДПС и «Скорой помощи».