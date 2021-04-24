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Происшествия

В Барнауле с утра пораньше водитель такси Uber снес забор жилого дома

Водитель легкового автомобиля такси Uber не справился с управлением и въехал в забор частного дома в начале ул. Советская Армия. О пострадавших ничего не известно. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

В Барнауле водитель такси снес забор на ул. Советская Армия.
В Барнауле водитель такси снес забор на ул. Советская Армия.
Barnaul 22.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 6:20 часов. Серая легковушка снесла забор жилого дома. По словам очевидцев, водитель был пьян.

В паблике уже начали бурно обсуждать случившееся. Подписчики выдвигают разные предположения о причинах произошедшего.

«Расслабился и потерял работу», — пишет Виталий, один из комментаторов.

«Начал расширять дорогу. Осталось только пару плит краном уронить и расширить дорогу», — отмечает другой.

«Может ему стало плохо — инсульт или инфаркт, не обязательно пьян», — предположил еще один подписчик.

О подробностях ДТП ничего не известно. Пока можно говорить только об одном пострадавшем — хозяине частного дома, чей забор был разрушен.

На месте работают сотрудники ДПС и «Скорой помощи».

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