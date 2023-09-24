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Происшествия

В Барнауле сбили девушку на пешеходном переходе

Накануне утром на пересечении ул. Балтийской и ул. Сиреневой сбили девушку, сообщает "Инцидент Барнаул".

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
CC0

По словам очевидцев, иномарка наехала на девушку, когда та переходила дорогу по "зебре".

Также сообщают, что пострадавшая находится без сознания.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

Подробности устанавливают.

Ранее в Бийске в промышленной зоне сбили женщину.

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