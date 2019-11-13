В Барнауле сбивший насмерть женщину водитель отказался от медосвидетельствования

Напомним, ДТП произошло вечером 12 ноября в Барнауле на парковке по улице Малахова. Водитель 1988 года рождения управлял автомобилем Honda Integra и столкнулся с Nissan Terrano с последующим наездом на четыре припаркованных автомобиля: Lada Kalina, Mitsubishi, Lancer, Nissan Х-trail, Toyota Premio.
Затем водитель Honda Integra наехал на женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Правоохранители возбудили уголовное дело по п."а" ч. 4.ст. 264. «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Пункт «а» означает, что деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.
В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения для автомобилиста.