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Происшествия

В Барнауле серый внедорожник сбил пенсионерку на пешеходном переходе. ГИБДД ищет свидетелей

Вечером 31 июля на Горе произошло ДТП, в котором пострадала 60-летняя женщина, а водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

ДТП произошло 31 июля в 19 часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 119, по ул. Аванесова. Неустановленный водитель совершил наезд на 60-летнюю пенсионерку.

Водитель тут же покинул место происшествия.

Сотрудники ГИБДД подозревают и разыскивают автомобиль серого цвета, «внедорожник», в регистрационном номере присутствуют латинские буквы.

Всех, кто знает какую-либо информацию о произошедшем, просят сообщить по телефонам: 393−605 (группа розыска), 391−090, 393−555 (дежурная часть).

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