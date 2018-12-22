В Барнауле сгорел автомобиль

О возгорании спасателям сообщили в 5:06. Пожар полностью ликвидировали в 5:20. Судя по фотографии, огонь серьезно повредил машину. О пострадавших не сообщается.
Напомним, на прошлой неделе за сутки в Алтайском крае сгорело три машины.
В Барнауле рано утром 22 декабря горел автомобиль. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
О возгорании спасателям сообщили в 5:06. Пожар полностью ликвидировали в 5:20. Судя по фотографии, огонь серьезно повредил машину. О пострадавших не сообщается.
Напомним, на прошлой неделе за сутки в Алтайском крае сгорело три машины.
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