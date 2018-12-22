Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
51

В Барнауле сгорел автомобиль

В Барнауле рано утром 22 декабря горел автомобиль. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пострадавший автомобиль.
Пострадавший автомобиль.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

О возгорании спасателям сообщили в 5:06. Пожар полностью ликвидировали в 5:20. Судя по фотографии, огонь серьезно повредил машину. О пострадавших не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе за сутки в Алтайском крае сгорело три машины.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость