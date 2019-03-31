В Барнауле сгорел частный дом. Есть пострадавшие

Как сообщает МЧС, а Алтайскому краю, в тушении пожара было задействовано 8 единиц техники, 29 человек личного состава. Возгорание произошло в надворных постройках.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 21:26. На место пожара выехала дежурная смена третьей пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, была угроза распространения огня на соседние строения.
Площадь пожара составила около 150 кв. м. Около часа потребовалось для полной ликвидации возгорания. Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, на пожаре пострадал человек. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.