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Происшествия

В Барнауле сгорел частный дом. Есть пострадавшие

Пожар произошел на ул. Аэродромной, сообщили очевидцы в «Инцидент Барнаул». На место происшествия приехали несколько пожарных машин и «скорые».

Пожар на ул. Аэродромной в Барнауле.
Пожар на ул. Аэродромной в Барнауле.
vk.com/incident22.

Как сообщает МЧС, а Алтайскому краю, в тушении пожара было задействовано 8 единиц техники, 29 человек личного состава. Возгорание произошло в надворных постройках.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 21:26. На место пожара выехала дежурная смена третьей пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, была угроза распространения огня на соседние строения.

Пожар на ул. Аэродромной в Барнауле.
Пожар на ул. Аэродромной в Барнауле.
vk.com/incident22.

Площадь пожара составила около 150 кв. м. Около часа потребовалось для полной ликвидации возгорания. Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, на пожаре пострадал человек. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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