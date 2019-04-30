В Барнауле сгорел дом с постройками из-за молнии

Дом, по словам свидетельницы происшествия Валентины Беккер, серьезно пострадал, особенно крыша. Пожарные бригады приехали быстро и самоотверженно боролись с огнем, но он распространился слишком быстро. Сотрудникам МЧС пришлось до поздней ночи проливать строение водой.
Другая очевидица, Дарья Погорелова, сообщила, что в этом доме живут 90-летняя женщина с дочерью. Жертв нет.
Напомним, гидрометцентр прогнозировал грозу 29 апреля на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Тыве.