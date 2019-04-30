Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле сгорел дом с постройками из-за молнии

29 апреля около 22 часов в барнаульском микрорайоне ВРЗ произошел пожар в частном доме на ул. Школьной, 8. По словам очевидцев в Barnaul 22, причиной возгорания стала ударившая в антенну молния.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
Ксюшка Надежкина в vk.com/barneos22

Дом, по словам свидетельницы происшествия Валентины Беккер, серьезно пострадал, особенно крыша. Пожарные бригады приехали быстро и самоотверженно боролись с огнем, но он распространился слишком быстро. Сотрудникам МЧС пришлось до поздней ночи проливать строение водой.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
Валентина Беллер в vk.com/barneos22

Другая очевидица, Дарья Погорелова, сообщила, что в этом доме живут 90-летняя женщина с дочерью. Жертв нет.

Напомним, гидрометцентр прогнозировал грозу 29 апреля на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Тыве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость