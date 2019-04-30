В Барнауле сгорел дом с постройками из-за молнии

29 апреля около 22 часов в барнаульском микрорайоне ВРЗ произошел пожар в частном доме на ул. Школьной, 8. По словам очевидцев в Barnaul 22, причиной возгорания стала ударившая в антенну молния.

Дом, по словам свидетельницы происшествия Валентины Беккер, серьезно пострадал, особенно крыша. Пожарные бригады приехали быстро и самоотверженно боролись с огнем, но он распространился слишком быстро. Сотрудникам МЧС пришлось до поздней ночи проливать строение водой.

Пожар в Барнауле. Валентина Беллер в vk.com/barneos22

Другая очевидица, Дарья Погорелова, сообщила, что в этом доме живут 90-летняя женщина с дочерью. Жертв нет.

Напомним, гидрометцентр прогнозировал грозу 29 апреля на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Тыве.