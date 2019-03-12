В Барнауле сгорели два автомобиля

Пожар произошел в усадьбе частного дома по адресу ул. Верхгляденская, 75. Вместе с машинами сгорел и гараж, в котором они стояли. Причины произошедшего уточняются.
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12 марта в Барнауле на поселке Восточном сгорели два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Пожар произошел в усадьбе частного дома по адресу ул. Верхгляденская, 75. Вместе с машинами сгорел и гараж, в котором они стояли. Причины произошедшего уточняются.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter