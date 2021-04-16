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Происшествия

В Барнауле сгорело заброшенное здание на улице Кулагина

В Барнауле на ул. Кулагина, 74 произошло возгорание в двухэтажном административном здании, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на ул. Кулагина.
Пожар на ул. Кулагина.
22.mchs.gov.ru.

Уточняется, что здание кирпичное, неэксплуатируемое. На месте идет работа по ликвидации, для подачи воды проложена магистральная линия. Развернуто два боевых участка.

Пострадавших нет. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.

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