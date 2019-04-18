В Барнауле шквалистый ветер сносит автобусные остановки и светофоры

Пользователи соцсетей выкладывают в сеть последствия непогоды в Барнауле. Шквалистый ветер опрокидывает остановки, срывает со столбов светофоры и массово ломает деревья. В части краевой столицы уже несколько часов не работает интернет.

Как сообщают комментаторы сообщества «Инцидент-Барнаул», сегодня утром на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна со столба «сдуло» светофор.

Момент попал на камеру видеорегистратора одного из участника группы.

Светофор приземлился на аллее через дорогу.

На улице Кулагина в районе поселка Восточный сильный ветер опрокинул остановочный комплекс. По сообщению очевидцев, к счастью в этот момент рядом никого не оказалось.

В Барнауле сильный ветер сносит автобусные остановки vk.com/incident22 В Барнауле сильный ветер сносит автобусные остановки vk.com/incident22

Также барнаульцы сообщают о летающих по городу мусорных бочках, поломанных деревьях.

Напомним, штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с было объявлено на 18 апреля. Кроме того, ожидается мокрый снег, местами в предгорьях осадки будут сильные, возможны метели. На дорогах сильная гололедица.