В Барнауле шквалистый ветер сносит автобусные остановки и светофоры

Как сообщают комментаторы сообщества «Инцидент-Барнаул», сегодня утром на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна со столба «сдуло» светофор.
Момент попал на камеру видеорегистратора одного из участника группы.
Светофор приземлился на аллее через дорогу.
На улице Кулагина в районе поселка Восточный сильный ветер опрокинул остановочный комплекс. По сообщению очевидцев, к счастью в этот момент рядом никого не оказалось.
Также барнаульцы сообщают о летающих по городу мусорных бочках, поломанных деревьях.
Напомним, штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с было объявлено на 18 апреля. Кроме того, ожидается мокрый снег, местами в предгорьях осадки будут сильные, возможны метели. На дорогах сильная гололедица.