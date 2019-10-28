В Барнауле сильным ветром сдуло лавочки и кусок «Ашана»

Из-за сильного ветра 28 октября в Барнауле сносит слабозакрепленные конструкции. Падают даже лавочки, а у вывески на «Ашане» оторвался кусок буквы «ш», сообщили в группе Barnaul22.

Часть вывески упала на машину, пишут очевидцы и просят быть осторожными в непогоду.

«Ашан» съезжает", — шутят барнаульцы.

Также горожане рассказали, что в районе медуниверситета на пр. Ленина ветром унесло лавочки.

У «Ашана» отвалилась часть буквы. Barnaul22

«Был ощутимый риск, что они вылетят либо в машину, либо в человека. Лавочки ничем не закреплены и такой ветер они не выдерживают. Около пяти штук, лежат где-то в районе аллеи, если еще не на дороге», — рассказала ГТРК «Алтай» местная жительница.

Их обещают вернуть на место, уточнили в мэрии.

По информации ЦГМС, 29 октября в крае сохранится усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с, в отдельных районах дожди.

В Барнауле 29 октября ночью ожидается временами небольшой дождь, в течение всех суток будет ветер 9−14 м/с, порывы до 16−21 м/с.