В Барнауле Следком возбудил дело на медцентр, где изуродовали лицо пациентке

В Барнауле правоохранители возбудили уголовное дело на одну из частных медицинских клиник, где частично изуродовали лицо пациентке. В щеке женщины во время операции оставили кусочек перевязочного материала, пишет «Алтайская правда».

В ведомстве сообщили, что в одной из частных медицинских клиник женщине провели операцию по пластике лица. Вскоре у нее ухудшилось состояние здоровья, лицо отекло. Спустя время потерпевшая обратилась в отделение челюстно-лицевой хирургии городской больницы, где ей экстренно провели операцию. Выяснилось, что сотрудники частной клиники во время пластической операции забыли в щеке женщины перевязочный материал.

Все произошло в 2017 году, но потерпевшая не сразу обратилась к правоохранителям, поэтому дело возбудили в 2019 году. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и людей, причастных к преступлению.