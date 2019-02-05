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5 февраля
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Происшествия

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело после пропажи 18-летнего студента

В Барнауле 2 января ушел из дома не вернулся 18-летний Илья Албатовский. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.
Пропавший Илья Албатовский.
Пропавший Илья Албатовский.
СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным следствия, молодой человек воспитывался в благополучной семье и успешно обучался на 1 курсе Алтайского государственного технического университета. При себе у пропавшего был паспорт на его имя, СНИЛС, зачетная книжка, страховой полис, сотовый телефон, банковская карта

Следователи и полицейские продолжают поиски Ильи Албатовского.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят звонить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−94, 56−74−69 или 02.

Расследование продолжается.

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