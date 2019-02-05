В Барнауле следователи возбудили уголовное дело после пропажи 18-летнего студента

Пропавший Илья Албатовский.
СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительным данным следствия, молодой человек воспитывался в благополучной семье и успешно обучался на 1 курсе Алтайского государственного технического университета. При себе у пропавшего был паспорт на его имя, СНИЛС, зачетная книжка, страховой полис, сотовый телефон, банковская карта
Следователи и полицейские продолжают поиски Ильи Албатовского.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят звонить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−94, 56−74−69 или 02.
Расследование продолжается.