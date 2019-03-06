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Происшествия

В Барнауле следователи занялись учительницей за ее отказ помочь травмированному второкласснику

Краевом следком проводит доследственную проверку по информации жительницы Барнаула, опубликованной в соцсетях. Женщина сообщила: 4 марта в школе ее сын-ученик сильно повредил ногу, но вынужден был оставаться там несколько часов, так как учитель не отреагировала на его жалобу о боли.

Школьник идет.
Школьник идет.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ребенок пожаловался учителю на боль — якобы после второго урока ему подставили подножку, он упал. Врачи диагностировали частичный разрыв связок.

Однако педагог не отвела его к медицинскому работнику и мальчик был вынужден оставаться в школе до конца уроков, а домой его отправили без сопровождения. Информация была опубликована .

«По словам ребенка, учитель даже не разрешала спуститься за телефоном, чтобы позвонить маме. После уроков отправила ребенка одного домой без какого-либо сопровождения. Сначала мальчик еле шел через стадион, пока его не подхватила мама одноклассницы по имени Ольга», — написала женщина в паблике Barnaul22.

К сообщению приложены фото загипсованной ноги и справки от врача.

Школьнику диагностировали частичный разрыв связок.
Школьнику диагностировали частичный разрыв связок.
Barnaul22.

Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю проводят по данному сообщению доследственную проверку. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям педагога, пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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