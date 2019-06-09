В Барнауле снова произошло серьезное ДТП с участием автомобиля BMW

В ночь на 8 июня в Барнауле случилось ДТП, в котором участвовал автомобиль BMW X5. Очевидцы в сообществе Barnaul22 утверждают, что водитель был пьяным.

Авария случилась в поселке Силикатном. Очевидцы предполагают, что BMW X5 шла на обгон и влетела «в лоб» белой иномарке. Следом «в зад» белой иномарке въехал Nissan Cube.

Возможно, водитель, который управлял автомобилем BMW, находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, чей родственник пострадал в этом ДТП, в ветке комментариев на Barnaul22, с уверенностью утверждает, что это так.

Нескольких пострадавших увезли на скорых. Официальной информации о ДТП пока нет.

В последние годы в Барнауле регулярно случаются громкие ДТП с участием автомобиля BMW с пьяным водителем. Вот самые громкие из них.

15 октября 2019 года в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм в больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Летом 2017 года нетрезвый водитель на BMW X5 врезался в автомобиль Lada Largus, когда переезжал на красный свет перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной, спасаясь от погони ДПС. Водитель Lada и девушка, которая в это время переходила дорогу, скончались на месте.