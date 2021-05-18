18 мая
﻿
Происшествия

В Барнауле собака принудительно отправила женщину на вакцинацию. Только прививки будут от бешенства

Жительница города рассказала в паблике «Инцидент Барнаул», как на нее воскресным днем напала собака, которая вместе с пьяным охранником приглядывала за сохранностью пляжа.

Серьезная собака.
Серьезная собака.
i.ytimg.com.

Нападение произошло на городском пляже в воскресенье 16 мая — собака покусала ногу. Причем пес сидел на длинной цепи.

«Запрещающих знаков где-то ходить и обходить собак не было. Собаки сидят на входе на пляж», — отметила пострадавшая.

По словам женщины, она попыталась узнать у охранника, вакцинирована ли собака, но мужчина не смог дать точный ответ: «В три часа дня он уже еле говорил из-за алкогольного опьянения».

«Повреждена верхняя треть голени. Ногу зашивали в травмпункте», — рассказала жительница Барнаула.

Также она посетовала, что теперь до 14 августа придется ставить прививки от бешенства.

В комментариях к записи отметили, что открытие пляжного сезона пока еще не объявили официально, так что на пляже делать нечего.

Впрочем, многие не согласны — сошлись во мнении, что, как минимум, не собакам решать, может ли человек посидеть на берегу Оби или не может.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость