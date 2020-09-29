В Барнауле СОБР уложил лицами в пол участников банды перегонщиков внедорожников

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали четверых человек, которые перегоняли и подделывали номера на похищенных автомобилях, чтобы продавать из заграницей. Действовали подозреваемые в Новосибирске и Барнауле, сообщила пресс-служба МВД.

Двое перегоняли похищенные авто из Новосибирской области в Алтайский край, где их сообщник приваривал пластины с новыми идентификационными номерами в кузовные детали автомобилей, а также прикреплял новые регистрационные знаки.

Правоохранители нашли в гаражах в разных районах Барнаула 13 автомобилей различных марок стоимостью от 500 тыс. до двух миллионов рублей.

В основном это были внедорожники.

У восьми машин подозреваемые уже перебили номера и подготовили авто к реализации на территории одного из государств ближнего зарубежья.

«В ходе обысков изъяты сотовые телефоны, планшеты, пластины с номерами, технические устройства, предназначенные для изменения маркировки, государственные регистрационные знаки, документы на автомобили различных марок, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Один из автомобилей уже опознала его владелица, жительница Новосибирска.

Предварительное расследование проводит ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.