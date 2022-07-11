11 июля
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Происшествия

В Барнауле «собянинский» трамвай въехал в грузовик

В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской синий московский трамвай въехал в грузовик.

Авария на пр. Красноармейский
Авария на пр. Красноармейский
Инцидент Барнаул

Об этом сообщает Инцидент Барнаул.

«Проезд затруднён. Движение трамваев заблокировано», — говорится в сообщении.

Ранее в Бийске трамвай подмял под себя мотоцикл.

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