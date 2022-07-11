В Барнауле «собянинский» трамвай въехал в грузовик

Об этом сообщает Инцидент Барнаул.
«Проезд затруднён. Движение трамваев заблокировано», — говорится в сообщении.
Ранее в Бийске трамвай подмял под себя мотоцикл.
В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской синий московский трамвай въехал в грузовик.
Об этом сообщает Инцидент Барнаул.
«Проезд затруднён. Движение трамваев заблокировано», — говорится в сообщении.
Ранее в Бийске трамвай подмял под себя мотоцикл.
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