В Барнауле сообщают об очередном псевдопохищении

При этом парень кричал и звал на помощь. После автомобиль, в который его усадили, скрылся в неизвестном направлении.
Очевидцы вызвали полицию.
Позже в интернете появилась информация, что молодого человека уне похитили, а увезли на лечение. Официального сообщения по этому поводу пока нет.
Отметим, что за последнее время в краевой столице участились случая якобы похищения людей. Затем в результате разбирательств оказывалось, что ничего криминального не случилось.
Так, в начале февраля бдительные горожане сообщили, что ребенка затолкали в машину и увезли. Затем выяснилось, что это были его родители.