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Происшествия

В Барнауле сообщают об очередном псевдопохищении

16 февраля около 15:15 во дворе дома № 36 по улице Короленко очевидцы заметили парня, которого насильно пытались затолкать в автомобиль. Об этом написали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Связать. Похищение. Цепь.
Связать. Похищение. Цепь.
СС0

При этом парень кричал и звал на помощь. После автомобиль, в который его усадили, скрылся в неизвестном направлении.

Очевидцы вызвали полицию.

Позже в интернете появилась информация, что молодого человека уне похитили, а увезли на лечение. Официального сообщения по этому поводу пока нет.

Отметим, что за последнее время в краевой столице участились случая якобы похищения людей. Затем в результате разбирательств оказывалось, что ничего криминального не случилось.

Так, в начале февраля бдительные горожане сообщили, что ребенка затолкали в машину и увезли. Затем выяснилось, что это были его родители.

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