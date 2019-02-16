В Барнауле сообщают об очередном псевдопохищении

16 февраля около 15:15 во дворе дома № 36 по улице Короленко очевидцы заметили парня, которого насильно пытались затолкать в автомобиль. Об этом написали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

При этом парень кричал и звал на помощь. После автомобиль, в который его усадили, скрылся в неизвестном направлении.

Очевидцы вызвали полицию.

Позже в интернете появилась информация, что молодого человека уне похитили, а увезли на лечение. Официального сообщения по этому поводу пока нет.

Отметим, что за последнее время в краевой столице участились случая якобы похищения людей. Затем в результате разбирательств оказывалось, что ничего криминального не случилось.

Так, в начале февраля бдительные горожане сообщили, что ребенка затолкали в машину и увезли. Затем выяснилось, что это были его родители.