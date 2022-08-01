О произошедшем сообщили очевидцы Инцидент Барнаул.
О пострадавших не сообщается.
В Барнауле сошел с рельсов трамвай
Инцидент Барнаул
Ранее в Барнауле на площади Октября случилось ДТП, в результате автомобиль опрокинулся на крышу.
В Барнауле на улице Попова сошел с рельсов трамвай.
О произошедшем сообщили очевидцы Инцидент Барнаул.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в Барнауле на площади Октября случилось ДТП, в результате автомобиль опрокинулся на крышу.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter