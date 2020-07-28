В Барнауле ушлая сотрудница банка повесила разорительный кредит на пенсионера

С жалобой в полицию обратился мужчина 1958 года рождения, который накануне приехал в один из банков для получения выписки по счету.

«Мужчина подошел к банкомату и увидел, что для снятия денежных средств предлагается два счета, хотя до этого всегда был только один», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер позвонил в банк. Ему пояснили, что на карту оформили кредит в размере более 700 тыс. рублей, а после всю сумму сняли со счета.

Сотрудники уголовного розыска вышли на девушку 1996 года рождения, которая работала в банке.

Задержанная не успела потратить деньги. Возбуждено уголовное дело, девушке грозит до 6 лет лишения свободы.