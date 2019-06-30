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Происшествия

В Барнауле совершено разбойное нападение на микрокредитную организацию

Преступление было совершено днем 29 июня в Ленинском районе. Об этом сообщает паблик «Инцидент. Барнаул». Грабитель с ножом попал на видеокамеру и объявлен в розыск.

Разбойное нападение на микрокредитную организацию в Барнауле.
Разбойное нападение на микрокредитную организацию в Барнауле.
"Инцидент. Барнаул"

Микрофинансовая организация «Money day» располагается по адресу улица Антона Петрова, 170-в. Преступник, угрожая ножом работникам, похитил из кассы 27 тыс рублей. После этого он спокойно скрылся.

В совершении преступления подозревается и разыскивается мужчина на вид 40−45 лет, рост — около 180 см, плотного телосложения, седые короткие волосы. Предположительно он носит очки для зрения со стёклами тёмного цвета.

Был одет в кепку красного цвета, синюю футболку с голубыми вставками на рукавах, тёмные штаны. При себе тряпичная сумка цвета хаки с разноцветными надписями.



В УМВД России по Барнаулу данный факт зарегистрирован, сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные действия.

Граждан, которым что-либо известно о совершенном преступлении или личности разыскиваемого, просим сообщить по телефонам в дежурную часть УМВД России по г. Барнаулу: 391−645 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с сотового).

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