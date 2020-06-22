В Барнауле спасение утопающего попало на видео. Человеку минуту кидали «бублик»

В столице Алтайского края на Оби в районе речного вокзала прошла операция по спасению утопающего, сообщили в паблике « Иницидент Барнаул ».

«Вытащили из воды и передали медикам», — рассказали очевидцы.

Информация о состоянии выловленного из Оби человека пока отсутствует.

В комментариях к читатели видео отмечают странность происходящего. Якобы, если бы человек действительно тонул, то он «уже раз 15 утонул бы», пока ему кидали спасательный круг.

«У спасателей инструкция: в связи с пандемией коронавируса выдерживать с утопающими социальную дистанцию», — шутят в паблике.

Предположительно, спасатели осторожничали в связи с тем, что человек мог попасть под винты катера.