В Барнауле из Porsche Cayenne похитили миллион рублей

По словам пользователей, все произошло около 13:20 часов на одной из подземных парковок в Центральном районе Барнаула.
«Двое неизвестных разбили правое заднее стекло в автомобиле Porsche Cayenne, откуда похитили кожаный портфель, в котором находились деньги в сумме более 1 млн рублей», — отмечают барнаульцы.
После этого неизвестные скрылись.
В пресс-службе МВД Барнаула altapress.ru сообщили, что факт кражи зарегистрирован. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.