В Барнауле из Porsche Cayenne похитили миллион рублей

В Барнауле днем 10 февраля из автомобиля Porsche Cayenne неизвестные похитили портфель, в котором было больше 1 млн рублей, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По словам пользователей, все произошло около 13:20 часов на одной из подземных парковок в Центральном районе Барнаула.

«Двое неизвестных разбили правое заднее стекло в автомобиле Porsche Cayenne, откуда похитили кожаный портфель, в котором находились деньги в сумме более 1 млн рублей», — отмечают барнаульцы.

После этого неизвестные скрылись.

В пресс-службе МВД Барнаула altapress.ru сообщили, что факт кражи зарегистрирован. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.