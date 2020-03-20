«Вирус подкосил»: в Барнауле столб упал на кучу снега и раскинул провода на мусоровоз

Столб со знаком «Главная дорога» упал рядом с припаркованной на газоне машиной, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Столб «нес свое дежурство» рядом с домом № 133б по улице Советской Армии.

«Следов возле столба нет. На повороте стоит мусоровоз, на нем лежат провода. Возможно, упал сам без чьей либо помощи. На место происшествия приехала аварийная бригада», — рассказал очевидец.

Сам факт такого инцидент стал предметом для шуток в комментариях: «От стабильности даже столбы падают», «Упал от испуга от проезжающей мимо Toyota Mark II», «Или на „Марка“ хотел упасть, но не подрасчитал», «Стоять надоело», «Вместе со снегом растаял», «Конец недели просто».